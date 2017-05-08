Кандрева: для «Интера» это был плохой год, мы извиняемся перед фанатами

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева извинился перед фанатами клуба за неудачный сезон. Миланская команда вылетела из Лиги Европы на стадии группового этапа, а после 35 туров Серии А идёт лишь на седьмом месте в турнирной таблице.
«Мы начали сезон с трудностями, но не будем говорить, что не могли бы выступить лучше. Это был плохой год, однако мы намерены начать всё сначала. Нужно вернуться на вершину. Мы извиняемся перед фанатами, которых у нас так много», — приводит слова Кандревы Football Italia.