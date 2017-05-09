Фабрегас: 12 мая «Челси» ждёт большой финал, чем быстрее выиграем АПЛ, тем лучше

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после победы над «Мидлсбро» (3:0) в матче 36-го тура АПЛ отметил, что в грядущую пятницу, 12 мая, синих ждёт большая игра с «Вест Бромвич Альбион». Если лондонцы обыграют «дроздов», то выиграют чемпионат Англии.
«Мы близки к титулу, но в футболе ничего нельзя считать законченным, пока это действительно не закончится. Надеюсь, в пятницу мы выиграем чемпионат. Чем быстрее, тем лучше. Сегодня мы сделали большой шаг, и нас ждёт большой финал.
Это был тяжёлый год для меня. Я привык много играть, но за прошедшее время сильно повзрослел. Многие говорили, что я не подхожу под стиль Конте и должен уйти, однако мне нравятся вызовы. Я не играл в каждом матче, но выходил на поле, кажется, в последних 20 играх», — цитирует Фабрегаса BBC Sport.