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«Галатасарай» стал чемпионом Турции в 24-й раз в истории, обыграв «Коньяспор»

«Галатасарай» стал чемпионом Турции в 24-й раз в истории, обыграв «Коньяспор»
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Завершился матч последнего тура турецкой Суперлиги, в котором встречались «Коньяспор» и «Галатасарай». Матч закончился победой «Галатасарая» со счётом 3:1.

Турция - Суперлига . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Коньяспор
Конья
Окончен
1 : 3
Галатасарай
Стамбул
0:1 Икарди – 29'     0:2 Икарди – 51'     0:3 Кутлу – 53'     1:3 Prip – 78'    

На 29-й минуте матча счёт открыл нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, которому ассистировал защитник Деррик Кён. На 51-й минуте Икарди оформил дубль. В этот раз ему ассистировал полузащитник Лукас Торрейра. Спустя две минуты хавбек «Галатасарая» Беркан Кутлу с передачи Дриса Мертенса довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте «Коньяспор» смог поразить ворота соперника: отличился полузащитник Лука Прип с передачи нападающего Мухаммета Демира.

После этой победы «Галатасарай» набрал 102 очка и стал победителем турецкой Суперлиги сезона-2023/2024, опередив «Фенербахче», занявший второе место, на три очка. На счету «Галатасарая» 24 титула чемпиона Турции в истории. «Коньяспор» закончил сезон на 16-м месте, набрав 41 очко.

Турнирная таблица чемпионата Турции
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