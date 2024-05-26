«Галатасарай» стал чемпионом Турции в 24-й раз в истории, обыграв «Коньяспор»

Завершился матч последнего тура турецкой Суперлиги, в котором встречались «Коньяспор» и «Галатасарай». Матч закончился победой «Галатасарая» со счётом 3:1.

На 29-й минуте матча счёт открыл нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, которому ассистировал защитник Деррик Кён. На 51-й минуте Икарди оформил дубль. В этот раз ему ассистировал полузащитник Лукас Торрейра. Спустя две минуты хавбек «Галатасарая» Беркан Кутлу с передачи Дриса Мертенса довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте «Коньяспор» смог поразить ворота соперника: отличился полузащитник Лука Прип с передачи нападающего Мухаммета Демира.

После этой победы «Галатасарай» набрал 102 очка и стал победителем турецкой Суперлиги сезона-2023/2024, опередив «Фенербахче», занявший второе место, на три очка. На счету «Галатасарая» 24 титула чемпиона Турции в истории. «Коньяспор» закончил сезон на 16-м месте, набрав 41 очко.