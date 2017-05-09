«Атлетико» намерен потребовать от «Реала» € 30 млн за Тео Эрнандеса

Руководство мадридского «Атлетико» пытается продать защитника Тео Эрнандеса как можно дороже, сообщает Marca.
Эрнандес, защищающий на правах аренды цвета «Алавеса», прошёл медицинское обследование для «Реала». После этого «Королевский клуб» контактировал с представителями «Атлетико» насчёт приобретения игрока. «Реалу» ответили, что будут вести переговоры после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между мадридскими командами. Согласно информации источника, «Атлетико» намерен потребовать от «Реала» € 30 млн за игрока. Ранее сообщалось, что сумма отступных за Эрнандеса составляет € 24 млн.
Матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 10 мая. В первой игре на своём поле «сливочные» победили со счётом 3:0.