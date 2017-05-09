Рангник: «РБ Лейпциг» не будет покупать известных, дорогостоящих футболистов

Руководство и тренерский штаб «РБ Лейпциг» не намерены перед стартом следующего сезона тратить большие деньги на приобретение футболистов. Об этом сообщил спортивный директор клуба Ральф Рангник.
«Лейпциг» не будет покупать известных, дорогостоящих футболистов. Мы останемся верны нашей стратегии и будем делать ставку на молодых, перспективных игроках. Под нашим руководством они будут прогрессировать так же, как развивалась наша нынешняя команда», — приводит слова Рангника интернет-портал Goal.
Новичок Бундеслиги завоевал право участия в групповом этапе Лиги чемпионов.