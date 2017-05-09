Каррагер: после вылета «Мидлсбро» клубы АПЛ набросятся на его защитника Гибсона

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предположил, что капитан «Мидлсбро» Бен Гибсон станет трансферной целью многих клубов высшего английского дивизиона. «Боро» уступил «Челси» в 36-м туре чемпионата и, таким образом, гарантированно покинет АПЛ по итогам сезона.
«Когда команда вылетает из АПЛ, остальные клубы лиги набрасываются на её лучших игроков, и Гибсон станет целью. Кроме того, он левша, а таких игроков сейчас мало. Уверен, многие клубы АПЛ заинтересуются им, а „Мидлсбро“ запросит за игрока солидную сумму», — заявил Каррагер в интервью Sky Sports.
24-летний Гибсон провёл 39 матчей за «Мидлсбро» в нынешнем сезоне, в которых забил 1 мяч и отдал одну результативную передачу.
Капитан «Мидлсбро»: это низшая точка всей моей жизни