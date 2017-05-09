Пауревич: Акинфеев такой маленький, а перед пенальти казалось, что он как Нойер

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич рассказал, почему ему не удалось отличиться с 11-метровой отметки во время домашнего матча 24-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:2). Тогда удар с пенальти отразил вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев.
«Честно скажу, когда смотришь с точки на ворота, думаешь, что можно забить. Казалось бы, Акинфеев — такой маленькой. Но в моём случае, когда я поставил мяч на точку, я смотрю на ворота — он такой маленький был, а теперь кажется, уже большой, как Нойер», — сказал Пауревич в эфире программы «Вкусный футбол».