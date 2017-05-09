Вермален после возвращения из «Ромы» может перейти в «Уотфорд»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален, выступающий на правах аренды за «Рому», летом вновь сменит клубную прописку. Sport.es сообщает, что 31-летний футболист продолжит карьеру в Англии, где играл до перехода в «Барселону».
В услугах бельгийского защитника заинтересован «Уотфорд». Будущее Вермалена в «Барселоне» будет зависеть от нового главного тренера, но всё указывает на то, что в Испании футболист не задержится.
Контракт Томаса Вермалена с «Барсой» действует до 30 июня 2019 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере € 80 млн.