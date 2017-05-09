Каррера: «Спартак» не выиграет ЛЧ в следующем сезоне, но может выиграть РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от следующего сезона, а также рассказал о футболе, который проповедует его команда.
«Мне всё ещё предстоит многому научиться. Я выиграл лишь своё первое чемпионство. Что касается Лиги чемпионов, надеюсь, там нам не предстоит встретиться с «Челси» Конте (Каррера работал с Антонио в «Ювентусе». — Прим. «Чемпионата»). Вчера общался с президентом клуба Леонидом Федуном, он меня поздравил. На следующий сезон постараемся сделать команду сильнее. Лигу чемпионов мы не выиграем, но можем снова побороться за победу в РФПЛ.
Что такое футбол Карреры? Это организованный и агрессивный футбол, владение мячом и высокий прессинг.
Узнают ли меня болельщики на улице? Да, но они очень стесняются. Иногда преследуют меня задолго до того, как попросить автограф или сделать совместную фотографию, но это нормально», — цитирует Карреру ITASportpress.