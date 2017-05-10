Неймар: «Барселоне» будет не хватать Луиса Энрике

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил сожаление по поводу того, что главный тренер команды Луис Энрике по окончании текущего сезона покинет её. Бразильский футболист считает, что этот специалист был очень полезен сине-гранатовым.
«Луис Энрике всегда работает на благо команды и постоянно стремится побеждать. Думаю, что в его случае речь идёт об одном из самых сильных тренеров. Так что «Барселоне» будет не хватать Луиса Энрике. Желаю ему всего наилучшего в карьере и жизни, а также благодарю тренера за всё, чему он научил нас. Но теперь надо двигаться вперёд», — цитирует Неймара beIN Sports.
В данный момент неизвестно, кто сменит Луиса Энрике в каталонской команде.