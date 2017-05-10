Боец UFC и президент Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов (24-0) встретился с игроками и тренерами «Анжи». Встреча прошла по инициативе как самого Нурмагомедова, так и главного тренера «Анжи» Александра Григоряна.
«Я присутствовал на игре с «Локомотивом». Матч был равным, и мне понравилось, как команда играла во втором тайме. Именно такая игра подкупает и радует болельщиков», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба «Анжи».
У Нурмагомедова состоялся диалог с Григоряном о психологии в спорте — выработке нужного уровня мотивации, чёткой ориентации на конкретную цель, а также формировании нужных умений и навыков. Обращаясь к президенту клуба Осману Кадиеву, Нурмагомедов рассказал, как в первый раз пытался попасть на игру «Анжи».
«Полный, забитый до отказа стадион, который гнал свою команду вперёд, – это была незабываемая атмосфера!» — отметил боец UFC.
Боец UFC Нурмагомедов встретился с игроками и тренерами «Анжи»