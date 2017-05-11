Сакки: в «Реале» есть лишь один мощный защитник, а «Ювентус» напоминает танк

Итальянский тренер Арриго Сакки выразил мнение, что у «Ювентуса» будут хорошие шансы обыграть «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов.
«В защите «Реала» нет ни одного мощного игрока, если не считать Рамоса. Данило — посредственный футболист, и я не знаю, успеет ли Карвахаль восстановиться к финалу. «Ювентус» силён, напоминает танк, и уверенность туринцев растёт с каждой игрой в Лиге чемпионов. Клуб уже достиг выдающегося результата, выйдя в финал главного еврокубка во второй раз за три года. Туринцы прославляют итальянский футбол в Европе и заслуживают за это большой благодарности», — приводит слова Сакки Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.