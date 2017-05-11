«Милан» проявляет интерес к Белотти

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи сообщил, что «Милан» заинтересован в приобретении нападающего туринцев Андреа Белотти. Ранее в среду Петрачи был замечен в компании спортивного директора россонери Массимилиано Мирабелли.
«Мирабелли сказал мне, чем Белотти — тот игрок, в котором он особенно заинтересован. Я же посоветовал Белотти остаться в Турине ещё на один год, чтобы вырасти и стать более матёрым.
Если топ-клуб, который будет бороться за чемпионство, предложит купить Андреа, то трансфер может состояться. В противном случае он останется с нами. Является ли «Милан» топ-клубом? С точки зрения истории — да, но сейчас они не сражаются за титул», — приводит слова Петрачи Football Italia.
В нынешнем сезоне Белотти провёл 32 матча в Серии А, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.