Бьельса: у Сампаоли свои идеи, которые лучше моих концепций

Бывший главный тренер сборной Аргентины Марсело Бьельса прокомментировал решение ассоциации футбола страны (AFA) о назначении на пост наставника «альбиселесте» рулевого «Севильи» Хорхе Сампаоли. Бьельса в целом одобряет выбор AFA.
«Хорхе не является моим учеником. У Сампаоли свои идеи, которые представляют определённую школу и которые лучше моих концепций, если быть не предвзятым. Сампаоли лучше меня, поскольку знает, как надо адаптироваться к той или иной ситуации. И он знает, где надо идти на уступки в том, что касается его подходов и видения игры», — цитирует Бьельсу Marca.
Сампаоли пока не возглавил национальную команду и может сделать это по окончании сезона в Испании. AFA в данный момент ведёт переговоры с андалусским клубом.