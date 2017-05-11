Фернандеш вызвался дать показания КДК по поводу драки в финале Кубка России

Футболисты «Локомотива» Ари, Джеффорсон Фарфан и Мануэл Фернандеш покинули заседание КДК РФС, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Отметим, что Фернандеш также посетил заседание КДК РФС, несмотря на то что его на заседание не вызывали, но он приехал, чтобы дать свои показания по инциденту, который произошёл во время финала Кубка России.
Финальная встреча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0. В конце игры игроки устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан.