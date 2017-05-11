«Зенит» оштрафован на 20 тыс. рублей за бросание предметов во вратаря «Терека»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании КДК по итогу 27-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» принимал «Терек» (0:1).
«По матчу «Зенит» — «Терек», болельщики «Зенита» бросали на поле посторонние предметы, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. В рапорте было написано, что во вратаря „Терека“ Городова бросали посторонние предметы», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.