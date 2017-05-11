Куман: на следующей неделе «Эвертону» нужен ответ от Баркли

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сообщил, что полузащитник Росс Баркли должен до конца следующей недели принять решение о своём будущем. По словам голландского специалиста, если 23-летний футболист не подпишет предложенный ему новый контракт, то летом будет продан. Действующее соглашение Баркли с «ирисками» истекает в 2018 году.
«Руководство долго работает над тем, чтобы сохранить Росса. Всё зависит от игрока, но мы не будем ждать до августа. На следующей неделе нам нужен ответ. Уходя на каникулы, мы либо продлим контракт, либо продадим Баркли. Если ему нужно больше времени, значит у него есть сомнения», — цитирует Кумана Goal.