Инфантино: Россия исполняет все обязательства по подготовке к Кубку конфедераций

Президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе конгресса в Бахрейне заявил, что Россия исполняет все свои обязательства по подготовке к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.
Инфантино подчеркнул, что столь чёткого исполнения обязательств, как в России, он не встречал нигде. Это, по словам президента ФИФА, касается как размещения, транспорта, визового режима, так и борьбы с футбольным хулиганством.
Любителям футбола, ставшим обладателями билетов на матчи Кубка конфедераций, необходимо зарегистрироваться на портале www.fan-id.ru и оформить паспорт болельщика, который требуется для посещения игр турнира.