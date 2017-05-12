«Реал» намерен в ближайшие часы оформить покупку форварда «Фламенго» Жуниора

Мадридский «Реал» намерен ускорить приобретение нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора, сообщает Globo Esporte.
Согласно информации источника, «Королевский клуб» планирует осуществить трансферную операцию в ближайшие часы, а её стоимость может составить € 45 млн. Контракт Винисиуса Жуниора с «Фламенго» рассчитан до 2019 года, однако бразильцы хотят продлить соглашение до 2022 года, чтобы продать за вышеуказанную цену.
Клубы должны ещё обговорить некоторые детали, касающиеся того, что ближайший год 16-летний футболист проведёт во «Фламенго».