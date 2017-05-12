«Одноклассники» и Welcome2018.com запустили конкурс стримеров к КК-2017

Социальная сеть «Одноклассники» и официальный туристический портал чемпионата мира 2018 года в России Welcome2018.com запустили совместный спецпроект по выбору стримеров, которые будут в прямом эфире освещать подготовку к проведению Кубка конфедераций 2017 года. В конкурсе могут принять участие все желающие. Для этого нужно будет вести трансляции из приложения OK Live с хэштегом #StreamerWelcome2018 по заданным темам.
Проект пройдёт в два этапа: с 5 по 18 мая состоится отбор пяти лучших стримеров из всех желающих принять участие; с 20 мая по 4 июня из пяти финалистов определят победителя. Победитель проекта проведёт прямые трансляции с игроками сборной России перед товарищеским матчем команд России и Чили, который пройдёт 9 июня в Москве.