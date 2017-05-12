Букиевский: Аленичев ушёл, и «Спартак» — чемпион, Луческу тоже должен уйти

Чемпион СССР в составе «Спартака» Владимир Букиевский высказал мнение по поводу того, кто является фаворитом в борьбе за второе место в Премьер-Лиге. За три тура до финиша ЦСКА опережает в таблице «Зенит» на одно очко.
«У «Зенита» впереди два матча на чужом поле — с «Крыльями Советов» и «Локомотивом». ЦСКА же предстоят встречи с «Арсеналом» и «Анжи» дома. Надо ли говорить, у кого теперь преимущество календаря? Если «Зенит» останется без путёвки в Лигу чемпионов, можно будет сказать, что потерял он её во многих матчах, где не показал качественной игры. Но не будет преувеличением утверждать, что последний шанс был упущен в поединке с «Тереком».
После этого матча петербургская команда расписалась в своей несостоятельности. Тому, что происходит с «Зенитом» в этом сезоне, объяснений нет. Я смотрю игру «Зенит» — «Терек», зная, что хозяевам позарез нужна победа, поскольку задача у них одна — Лига чемпионов. Перед таким матчем не нужны были никакие слова — каждый прекрасно понимал цену победы. И что же? Словно тренировочная игра!
Мы же с вами не находимся внутри команды. Но впечатление такое, что у главного тренера нет рычагов управления коллективом. Революционная ситуация. Тренер однозначно должен уйти. Так же примерно было в начале нынешнего сезона, когда «Спартак» вылетел из Лиги Европы, проиграв дуэль в квалификации клубу с Кипра. Ничего не получалось. Аленичев ушёл, и «Спартак» — чемпион", — цитирует Букиевского «Спорт уик-энд».