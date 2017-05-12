Акинфеев или Овчинников? Месси или Роналду? Версия Вадима Евсеева

Известный в прошлом защитник, а ныне главный тренер команды «Текстильщик» Вадим Евсеев стал очередным гостем в OFFSIDE.
«Месси или Роналду? Тяжело на этот вопрос ответить. Роналду. За счёт того, что он сам себя сделал. Он не обладал таким талантом, как у Месси. Мне нравится, что он своим трудолюбием добивается результатов.
Мне посчастливилось против него играть не один раз. На тот момент ничего особенного он не показывал. Да, у него были финты, индивидуальные действия, но ничего сложного. Когда я играл против него, сложностей в игре не доставлял», — поведал Евсеев.
Полная версия беседы с экс-игроком сборной России, «Спартака» и «Локомотива»