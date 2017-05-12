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Форвард «Аякса» Дольберг: трудно было представить, что мы дойдём до финала ЛЕ

12 мая 2017, пятница. 10:28. Футбол

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы. После победы над «Лионом» на своём поле (4:1) амстердамцы 11 мая уступили на выезде 1:3. Автором единственного гола «Аякса» стал Дольберг.

«Я очень устал. И конечно, я очень доволен тем, что мы в финале. Это было трудно представить. Всё произошло так быстро, это какое-то безумие. С нетерпением жду отпуска. Тогда я смогу спокойно подумать о том, что произошло в этом году», — цитирует 19-летнего форварда Goal.

Финал Лиги Европы состоится 24 мая. «Аякс» в Стокгольме сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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