Бутенко: не знаю, понизят ли Карасёва в ранге, в еврокубках он отработал шикарно

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал новость о том, что арбитр Сергей Карасёв может быть понижен в ранге. В прессе прошла информация, что рефери переведён из РФПЛ в 1-й дивизион. Последний матч в РФПЛ Карасёв обслуживал 1 мая. В 26-м туре «Крылья Советов» встречались с «Оренбургом» (1:1). На 85-й минуте арбитр назначил пенальти, благодаря которому самарцы ушли от поражения.
«Не могу сказать, насколько велика вероятность того, что Сергея Карасёва понизят в ранге. Об этом должен говорить или департамент судейства, или КДК. Департамент, согласно определённым документам, принимает решение, кого куда перевести или оставить. Пока официальной информации не было, а значит все эти разговоры – на уровне слухов.
Я не имею права давать оценку судейству Карасёва в РФПЛ, хотя в программе «Свисток» дал свой комментарий по его работе. В еврокубках он отработал шикарно – достойно, уверенно. Все решения принимались правильно и безошибочно», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Напомним, что Сергей Карасёв работал на первом полуфинальном матче Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед» (0:1).