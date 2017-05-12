Лопетеги: сборная Испании продолжает рассчитывать на Альбу

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что защитник «Барселоны» Хорди Альба продолжает пользоваться его полным доверием. В нынешнем сезоне футболист не всегда попадает в основной состав сине-гранатовых, однако Лопетеги подчеркнул, что это не повлияет на его вызовы в национальную команду.
«Сборная Испании продолжает рассчитывать на Альбу. Он вполне соответствует нашим игровым концепциям. Так что он будет приглашаться в будущем в сборную», — приводит слова Лопетеги испанское интернет-издание Sport.
По итогам 36 туров чемпионата Испании Альба принял участие в 24 матчах, выйдя на поле в основном составе в 19 из них. Он стал автором 1 гола и 5 результативных передач.