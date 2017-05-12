Азар считает, что может выиграть «Золотой мяч», выступая за «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что ему не нужно менять команду, чтобы в один прекрасный день выиграть «Золотой мяч».
«Я надеюсь, что в один прекрасный день выиграю «Золотой мяч». Но если это не произойдёт, для меня это не станет проблемой. Я просто стараюсь построить хорошую карьеру. Есть и другие игроки, которые заслуживают выиграть этот трофей.
Возможно, когда Роналду и Месси завершат карьеру, будет ещё одна пара игроков. Например – Неймар, Дибала или Гризманн, кто знает. Это не то, о чём я часто думаю.
Могу ли я выиграть «Золотой мяч»? Если я буду играть в следующем сезоне, мы выиграем Лигу чемпионов, чемпионат мира со сборной Бельгии, почему нет? Последние 10 лет «Золотой мяч» выигрывали футболисты, которые выступают в Испании, но, если игрок лучший и играет в Англии, он будет победителем», — цитирует Азара Sky Sports.