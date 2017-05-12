Шевченко — о сборной Украины: какой внутренний чемпионат, такие и игроки

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о формировании состава национальной команды.
«У меня есть 35-40 кандидатов, которых я просматриваю и обсуждаю со своим штабом. Но окончательное решение всегда за мной: и по составу, и по гостиницам, где мы будем жить. И по питанию, поездкам, врачам.
Тактические схемы не всегда отражают структуру игры. Мы стали больше держать мяч, больше использовать коротких и средних передач при наших построениях. Правда, какой внутренний чемпионат, такие и игроки. Я не хочу никого обидеть. В сборной достаточно качественных исполнителей», – цитирует Шевченко Dynamo.Kiev со ссылкой на журнал «Новое время».