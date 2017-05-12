Кирьяков: этот судья постоянно ставит пенальти в ворота «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (0:3) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. В числе прочего, Кирьяков высказался по поводу пенальти, который в ворота его команды назначил арбитр Владимир Сельдяков.
«Чересчур много ошибок допускали, когда овладевали мячом, не могли им распорядиться и был технический брак в приёме мяча, когда игры ЦСКА, особенно в первом тайме, нам успевали накрывать. Мы действовали достаточно медленно и не достаточно агрессивно боролись впереди за мяч.
Что касается пенальти, то надо посмотреть, но это уже какая-то тенденция с этим судьей, который постоянно ставит пенальти в наши ворота. После «Оренбурга» я сказал, что не хочу, чтобы этот судья судил в Премьер-Лиге. Могу только подписаться под своими словами. Игра шла до пенальти. Если бы мы продержались первый тайм, то имели бы определённые шансы во втором.
У ЦСКА уровень игроков достаточно приличный и нам было тяжело против них играть. Сейчас такая ситуация, что мы должны знать результаты завтрашних матчей и сделать всё для того, чтобы набрать максимальное количество очков в двух последних матчах дома.
У Габулова были определённые проблемы с коленом. Штаб медицинский будет работать над этим. Надеюсь, что к игре с «Амкаром» он будет здоров.
Матчи с «Амкаром» и «Спартаком» — решающие. Играем дома перед своими болельщиками и постараемся набрать максимальное количество очков", — заявил Кирьяков.