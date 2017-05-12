Федун: любовь не продаётся, а «Спартак» — моя самая искренняя любовь многие годы

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, ставший гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, рассказал, при каких обстоятельствах он узнал о чемпионстве, и заявил, что не собирается после завоеванного титула продавать «Спартак», так как «любовь не продаётся». «Спартак» стал чемпионом России 7 мая после того, как «Зенит» дома проиграл «Тереку» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Я играл в теннис, на телефоне смотрю — 15 минут до конца, счёт 0:0. Думаю, пойду в душ. Пошёл в душ, разделся, но не выдержал, включил телевизор — 1:0. Я так и сел. А потом, когда матч закончился, взорвался телефон. Было ли желание опустить руки? Видимо, я очень упёртый или не очень умный, раз упирался до конца, поскольку решил, что я должен добиться победы. Слава богу, что добились.
По поводу возможной продажи клуба скажу так. Я уже говорил, что любовь не продаётся, а «Спартак» — это моя самая искренняя любовь уже многие-многие десятилетия. В 1961 году я впервые был на футболе. Многие ребята ещё не родились тогда. Ещё помню, как Симонян играл, что дорогого стоит. Я рад за двух людей — за Никиту Павловича, который говорил, как ему хочется дожить до очередного чемпионства, и за своего папу, которому 90 лет и который говорил те же слова", — заявил Федун.