Т. Силва, Кавани и Мбаппе вошли в символическую сборную Лиги 1 по версии фанатов

Сразу 7 игроков «Монако» попали в символическую сборную Лиги 1 по итогам сезона-2016/17 по мнению болельщиков. При этом представителей «ПСЖ» в символической сборной трое, ещё одно вакантное место занял игрок «Марселя» Флориан Товен.
Символическая сборная Лиги 1 по мнению фанатов:
Даниель Субашич («Монако») – Джибриль Сидибе («Монако»), Камил Глик («Монако»), Тьягу Силва («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Монако») – Бернарду Силва («Монако»), Фабиньо («Монако»), Марко Верратти («ПСЖ») – Флориан Товен («Марсель»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Монако»).