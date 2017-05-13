Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может перейти в «Трабзонспор»

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за «Аланьяспор», может продолжить карьеру в другом турецком клубе — «Трабзонспоре», сообщает TMW. По данным источника, представители клуба уже связались с 32-летним игроком и начали переговоры.
Детали возможного перехода не разглашаются.
Вагнер Лав перешёл в «Аланьяспор» летом 2016 года, подписав контракт на два года. За ЦСКА бразилец выступал с 2004 по 2012, а также в 2013 году.
В нынешнем сезоне Вагнер провёл 25 матчей в чемпионате Турции и забил 18 голов.