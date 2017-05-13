Батшуайи о чемпионстве «Челси»: бог любит неожиданных героев

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи прокомментировал победу над «Вест Бромвич Альбион» со счётом 1:0 в матче 37-го тура чемпионата Англии. Батшуайи стал автором единственного гола. Благодаря этой победе синие досрочно завоевали чемпионский титул.
«Бог любит неожиданных героев. Сегодня я счастлив», — написал нападающий на своей странице в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Батшуайи провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, однако во всех них выходил на замену. На счету форварда 2 гола и 1 результативная передача.