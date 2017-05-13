Фелипе Мело дисквалифицирован на 6 матчей за драку в игре Кубка Либертадорес

Полузащитник «Палмейраса», экс-футболист «Интера» и «Ювентуса» Фелипе Мело был оштрафован Южноамериканской конфедерацией футбола на $ 10 тыс., а также дисквалифицирован на 6 игр за участие в драке после матча 4-го тура группового раунда Кубка Либертадорес с уругвайским «Пеньяролем».
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу бразильской команды, а после игры возник конфликт между вратарём «Палмейраса» и одним из игроков «Пеньяроля». Мело ударил кулаком по лицу футболиста хозяев поля, после чего конфликт перерос в массовую драку.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».