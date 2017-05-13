Найнгголан: «Ювентус»? Люди не всегда осознают, что «Рома» — тоже важная команда

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан поделился ожиданиями от домашнего матча 36-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом», который состоится 14 мая.
«Матчи с «Ювентусом» всегда получаются красивыми и сложными. Это встречи с, возможно, лучшей командой в Европе на данный момент. Люди не всегда осознают, что «Рома» располагается второй после «Ювентуса» и тоже является важной командой. Предстоящий матч будет сложным. Соперник близок к титулу, а нам нужно закрепиться на второй строчке. Надеюсь, всё будет хорошо.
Опасный игрок в составе туринской команды? Все бы назвали Игуаина, который сейчас в хорошей форме. Он может забить в сложный для команды момент. Если бы мне пришлось выбирать кого-то одного, то выбрал бы его», — цитирует Найнгголана Football Italia.