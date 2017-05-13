Почеттино: мне будет трудно не плакать в день последней игры на «Уайт Харт Лэйн»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (14 мая), который станет для «шпор» последним на стадионе «Уайт Харт Лэйн».
«Я очень чувствительный и эмоциональный человек, так что мне будет трудно не плакать. Думаю, для болельщиков это многое значит, но я искренне надеюсь, что они будут очень рады новому стадиону.
Это не означает, что болельщики должны быть рады тому, что мы уезжаем с «Уайт Харт Лэйн» — нет, они должны радоваться прогрессу клуба. У «Тоттенхэма» большое будущее. Прощание со стадионом будет очень-очень эмоциональным, но в то же время переезд на новую арену — это нечто волнующее", — цитирует Почеттино Goal.