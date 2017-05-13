Нани: я всё ещё верю, что «Валенсия» — большой клуб

Полузащитник «Валенсии» Нани дал понять, что не намерен менять команду в летнее трансферное окно. Ранее СМИ сообщили, что испанский клуб готов продать 30-летнего футболиста.
«Я хочу остаться здесь. Мой план на ближайшее будущее — продолжить играть за „Валенсию“, у меня есть контракт с этим клубом, и я хочу его отработать. Когда я приехал сюда, то знал, что я перехожу в большой клуб, и я всё ещё верю, что так оно и есть», — цитирует Нани Marca.
В нынешнем сезоне Примеры Нани забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач в 23 матчах.