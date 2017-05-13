Рональдиньо: верю, что сборная России проявит себя на Кубке конфедераций

Бывший футболист сборной Бразилии Рональдиньо поделился впечатлениями от приезда в Казань для открытия парка Кубка конфедераций 2017 года, а также выразил мнение, что сборная России может проявить себя на турнире.
«Я рад быть в Казани. Спасибо за тёплый приём. Вы очень гостеприимны. Казань – очень красивый город, а ещё здесь очень красивые девушки. Сборная Бразилии вернулась и приедет на чемпионат мира в Россию очень сильной. Кто главный фаворит Кубка конфедераций? У всех есть шанс, но верю, что Россия проявит себя», – цитирует Рональдиньо «Спорт Бизнес Online».