«Зенит» гарантировал себе медали после ничьей «Краснодара» в матче с «Уралом»

После ничьей «Краснодара» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1) «Зенит» гарантировал себе медали чемпионата страны сезона-2016/17.
Занимающий четвёртое место в таблице РФПЛ «Краснодар» на шесть очков отстаёт от идущего на третьем месте «Зенита». «Быки» ещё имеют возможность сравняться с сине-бело-голубыми по количеству очков, но команда из Санкт-Петербурга всё равно будет выше в таблице из-за большего количества побед.
«Зенит» на четыре очка отстаёт от занимающего второго места ЦСКА, но в сегодняшнем матче с «Крыльями Советов» может сократить это отставание.
Чемпионом России в нынешнем сезоне досрочно стал «Спартак», завоевавший титул впервые с 2001 года.