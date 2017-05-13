Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может избежать наказания за уклонение от уплаты налогов, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, дело Роналду до сих пор остаётся в тени, а крайние сроки на то, чтобы португалец получил своё наказание, истекают. Расследование по делу началось в декабре 2015 года. Прокурор должен подать жалобу до 30 июня, в противном случае все обвинения будут отменены.
В декабре 2016 года появилась информация о том, что Роналду мог скрыть налоги на сумму € 150 млн в офшорах в Швейцарии и на Британских Виргинских островах по схеме, якобы разработанной агентом игрока Жорже Мендешем.