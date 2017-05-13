Каррера: считаю, что «Амкар» заслужил ничью в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера после гостевой победы над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ выразил мнение, что пермяки заслуживали ничьей.
«Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.
Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.