Каррера — о прыжке Глушакова в толпу с машины: я могу и покруче исполнить!

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции после победы над «Амкаром» (1:0) в Перми в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги заявил, что готов праздновать чемпионство сумасшедшим образом.
Итальянского специалиста спросили, видел ли он, как полузащитник Денис Глушаков прыгнул в толпу с машины, празднуя чемпионство у «Открытия Арены».
«Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжёлым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом.
«Прыгнуть с автобуса», — подал идею пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг во время пресс-конференции.
«Да что угодно! Вы увидите», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Каррера прокомментировал поведение болельщиков «Спартака», которые выбежали на поле после матча с «Амкаром».
«Мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл, и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле», — заявил Каррера.