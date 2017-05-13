Гвардиола: отменённый гол Мареза? Вижу такое в первый или второй раз в жизни

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестер Сити» (2:1) в матче 37-го тура Премьер-лиги, а также поделился мнением об отменённом голе с пенальти Рияда Мареза на 77-й минуте. Арбитр не засчитал гол алжирца, из-за того что во время исполнения 11-метрового он ударил мячом себе в пятку.
«У нас осталось две игры, и было очень важно обыграть бывших чемпионов. Когда ты играешь с ними, то понимаешь, почему они выиграли титул. В первом тайме мы были хороши, но, к сожалению, пропустили гол. Во второй половине мы не знали, что делать, — атаковать или защищать результат.
Отменённый гол Мареза? Всё правильно. Я вижу такое в первый или второй раз в жизни. Нужно смотреть за движением ног", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
Видео отменённого гола можно посмотреть в «Твиттере».