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Появилось видео с прощальной вечеринки «Ливерпуля», на которой Юрген Клопп танцует под рэп

Появилось видео с прощальной вечеринки «Ливерпуля», на которой Юрген Клопп танцует под рэп
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Футболисты и тренерский штаб «Ливерпуля» после матча 38-го тура минувшего розыгрыша чемпионата английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» отпраздновали окончание сезона-2023/2024, устроив прощальную вечеринку для своего главного тренера Юргена Клоппа. Об этом сообщает Goal.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мак Аллистер – 34'     2:0 Куанса – 40'    
Удаления: нет / Семеду – 28'

Теперь уже бывший наставник мерсисайдцев вышел на танцпол и станцевал под рэп в исполнении бывшего полузащитника сборной Англии Джона Барнса.

Напомним, в конце января этого года Юрген Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении нынешнего сезона.

Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей. Накануне, 20 мая, клуб узнал о назначении на пост главного тренера команды нидерландского специалиста Арне Слота, который начнёт исполнять обязанности с 1 июня 2024 года.

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