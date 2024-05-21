Появилось видео с прощальной вечеринки «Ливерпуля», на которой Юрген Клопп танцует под рэп

Футболисты и тренерский штаб «Ливерпуля» после матча 38-го тура минувшего розыгрыша чемпионата английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» отпраздновали окончание сезона-2023/2024, устроив прощальную вечеринку для своего главного тренера Юргена Клоппа. Об этом сообщает Goal.

Теперь уже бывший наставник мерсисайдцев вышел на танцпол и станцевал под рэп в исполнении бывшего полузащитника сборной Англии Джона Барнса.

Напомним, в конце января этого года Юрген Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении нынешнего сезона.

Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей. Накануне, 20 мая, клуб узнал о назначении на пост главного тренера команды нидерландского специалиста Арне Слота, который начнёт исполнять обязанности с 1 июня 2024 года.