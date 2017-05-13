Евдокимов: так за выживание не борются, вышли в футбольчик поиграть

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:4) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги.
«Многое не получилось. Играли минут 25 в первом тайме, потом произошёл провал. Так за выживание не борются. Какая-то эйфория после последних побед, нам надо было об этом забыть, а мы вышли с настроением в футбольчик поиграть. В матче с «Локомотивом» можно побеждать только при полной самоотдаче, агрессии и концентрации, а у нас этого сегодня не было. В оставшихся двух матчах нам надо побеждать, брать очки. Если сделаем это, то всё будет нормально", — заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».