Тренер «Спартака» сдержал обещание побриться налысо в случае чемпионства

Тренер «Спартака» по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес дал обещание побриться налысо в случае, если красно-белые станут чемпионами России.
Фотографию, на которой можно наблюдать процесс стрижки испанского специалиста, опубликовал в своём «Инстаграме» защитник команды Дмитрий Комбаров.
«Ответил за свои слова! Cказал, что если станем чемпионами, то он побреется налысо!», — написал Комбаров.
«Спартак» под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры досрочно стал чемпионом России, завоевав титул впервые с 2001 года.
Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме».