«Барселона» создаст первую европейскую женскую команду в США

«Барселона» поддержала идею создания женской футбольной команды в США, сообщает официальный сайт клуба. Совет директоров каталонцев одобрил план развития данного проекта.
Сине-гранатовые будут выступать в лиге под названием NWSL, которая на данный момент включает в себя 10 команд. Каталонский клуб планирует войти в лигу в 2018 году.
«Барселона» станет первым европейским клубом, у которого появится команда в американской профессиональной лиге по женскому футболу. У «Барселоны» уже есть женская команда в Испании.