«Терек» в гостях одержал победу над «Томью»

«Терек» одержал победу над «Томью» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась ос счётом 1:2.
На 60-й минуте хавбек грозненцев Игорь Лебеденко оказался первым в чужой штрафной на отскочившем мяче и решил прострелить на дальнюю штангу, но в итоге получился точный удар по воротам. Через две минуты великолепная подача Андрея Семёнова с правого фланга на выскочившего перед воротами Аблайе Мбенге завершилась ударом слёту. В концовке встречи нападающий томичей Руслан Салахутдинов обыграл единственного соперника, протолкнул мяч в штрафную и затем точно пробил в угол ворот.
«Терек» набрал 45 очков и занимает пятое место в таблице РФПЛ, «Томь» (14) идёт последней.