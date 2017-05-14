Черевченко: пока я не думал, останусь ли в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от домашнего матча 37-го тура ФНЛ с «Соколом» (1:0) и ответил на вопрос о своём будущем.
«Самое главное, что пройден психологический барьер – команда, находившаяся весь сезон на 19-м месте, с него ушла. Это давило на игроков. Тяжёлая ноша. По первому тайму нам не хватало агрессии. На выезде нам проще. Победа получилась закономерной. Спасибо болельщикам за поддержку.
Останусь ли в «Балтике»? Пока не думал об этом, давайте сезон завершим. Тяжёлый сезон", — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.