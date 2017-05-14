«Монако» разгромил «Лилль» и сохранил преимущество перед «ПСЖ» в три очка

В матче 37-го тура чемпионата Франции «Монако» принимал на своём поле «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Радамель Фалькао, также отличился Бернарду Силва, а ещё один мяч провёл в свои ворота защитник «Лилля» Хуниор Алонсо.
«ПСЖ» в параллельном матче на выезде разгромил «Сент-Этьен» со счётом 5:0. В составе парижан по дублю оформили Эдинсон Кавани и Лукас Моура, а ещё один гол провёл Юлиан Дракслер.
Лидирующий «Монако» (89 очков) сохранил преимущество в три очка перед «ПСЖ» в турнирной таблице чемпионата Франции. При этом у «Монако» матч в запасе. Таким образом, чтобы оформить досрочную победу в чемпионате страны, монегаскам достаточно сыграть вничью в следующем вынесенном матче 31-го тура с «Сент-Этьеном» (17 мая).