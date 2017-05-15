Тренер «Факела»: желаю «Зениту-2» остаться в ФНЛ, мальчишки очень интересные

Главный тренер «Факела» Павел Гусев поделился впечатлениями от выездного матча 37-го тура ФНЛ с «Зенитом» (1:1).

«Ничья закономерная. Хотелось бы пожелать «Зениту-2» в последней игре решить турнирные задачи и остаться в ФНЛ. Мальчишки очень интересные, перспективные. Молодёжь должна играть на хорошем уровне. Тренер перспективный: Радимов был хорошим игроком, и сейчас он хороший тренер. Всё будет хорошо. Искренне этого желаю.

Что помешало «Факелу» попасть в стыковые матчи? Команда получила сильный психологический удар в двух играх подряд. Первый — пенальти на 93-й минуте в наши ворота в матче с «Кубанью». Даже контрольно-квалификационная комиссия признала, что его и близко не было. Сыграли свою роль три пенальти в Тюмени, из которых двух тоже близко не было. Очень хотят болельщики, чтобы команда играла в РФПЛ, но чтобы команда боролась за выход в высший дивизион, играла там, необходим ряд условий. По ним мы пока не дотягиваем до уровня Премьер-Лиги. Это инфраструктура клуба, финансовая составляющая — много моментов. В прошлом сезоне мы тоже боролись за повышение, но помешало стечение обстоятельств. В этом сезоне однозначно две игры — с «Кубанью» и «Тюменью» — повлияли на положение нашей команды», — цитирует Гусева сайт ФНЛ.